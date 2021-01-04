







"Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия", - говорится в ежедневном расписании Трампа, которое распространил Белый дом.





Отмечается, что формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат, назначенных на 5 января.





Поездка состоится на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп, в том числе прибегая к угрозам, уговаривал при пересчете "найти" голоса избирателей в его пользу.





Кстати, голоса в Джорджии пересчитывали три раза, и каждый раз выяснялось, что Байден обошел Трампа с незначительным отрывом.