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Стало известно, как изменится для абитуриентов вступительная кампания 2021 года

04.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко, который заявил, что по всем этим вопросам должно состояться совещание с Лукашенко

Стало известно, как изменится для абитуриентов вступительная кампания 2021 года
О том, что в 2021-ом году вступительная кампания в Беларуси не претерпит существенных изменений, заявил в эфире СТВ глава Минобразования.

При этом Игорь Карпенко пояснил, что Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы Беларуси. Однако кардинальные перемены наступят не сразу.

- Хочу подчеркнуть, что вступительная кампания 2021-го года начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности. Однако существенно она не изменится, - прокомментировал Карпенко.

Также министр уточнил, что для изменений необходимо время. Прежде всего, чтобы абитуриенты могли «сориентироваться и подготовиться». А вот для существенных корректировок во вступительной кампании 2021-го времени, по словам министра, уже нет.

- Еще мы хотим, чтобы были расширены возможности получения целевой подготовки по наиболее востребованным в экономике специальностям, - проанонсировал Карпенко изменения подходов к приему в вузы «целевиков».

Затем глава Минобразования напомнил, что в ведомстве ведется работа над тем, чтобы изменить правила текущей аттестации, совместить выпускные экзамены и ЦТ в одном национальном экзамене.

- Кроме того, рассматривается возможность того, чтобы при поступлении в вузы сдавался внутренний экзамен по профильному предмету, - добавил министр.

Резюмируя Игорь Карпенко заметил, что по всем этим вопросам в ближайшее время должно состоятся совещание с Лукашенко.
 
 
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Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко, который заявил, что по всем этим вопросам должно состояться совещание с Лукашенко
 
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