Стало известно, как изменится для абитуриентов вступительная кампания 2021 года

СТВ глава Минобразования. О том, что в 2021-ом году вступительная кампания в Беларуси не претерпит существенных изменений, заявил в эфиреглава Минобразования.





При этом Игорь Карпенко пояснил, что Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы Беларуси. Однако кардинальные перемены наступят не сразу.





- Хочу подчеркнуть, что вступительная кампания 2021-го года начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности. Однако существенно она не изменится, - прокомментировал Карпенко.





Также министр уточнил, что для изменений необходимо время. Прежде всего, чтобы абитуриенты могли «сориентироваться и подготовиться». А вот для существенных корректировок во вступительной кампании 2021-го времени, по словам министра, уже нет.





- Еще мы хотим, чтобы были расширены возможности получения целевой подготовки по наиболее востребованным в экономике специальностям, - проанонсировал Карпенко изменения подходов к приему в вузы «целевиков».





Затем глава Минобразования напомнил, что в ведомстве ведется работа над тем, чтобы изменить правила текущей аттестации, совместить выпускные экзамены и ЦТ в одном национальном экзамене.





- Кроме того, рассматривается возможность того, чтобы при поступлении в вузы сдавался внутренний экзамен по профильному предмету, - добавил министр.





Резюмируя Игорь Карпенко заметил, что по всем этим вопросам в ближайшее время должно состоятся совещание с Лукашенко.