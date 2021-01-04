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Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею выступил за новые выборы

04.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек.


Бывший капитан минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Денисов подписал письмо за новые выборы и против насилия, сообщает «Трибуна».

Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек.

Отметим, что ранее Владимир высказывался о насилии в Беларуси после выборов президента 9 августа. Владимир Денисов — первый топ-хоккеист, который поставил подпись под этим письмом.
 
 
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Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек.
 
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Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею выступил за новые выборы
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