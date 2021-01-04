Ганцевчанин пытался вернуть советский вклад и стал закапывать деньги в землю





Житель Ганцевичей Иван Иосифович Цвирко пытается вернуть вклад времён СССР. Разочаровавшись в банковской системе, мужчина закапывает деньги в землю. В прямом смысле.

Накопления превратились в буханку хлеба

Большую часть скромной зарплаты водителя Иван Иосифович откладывал. К 1991 году него было два счёта в банках – на них хранилось 23589,84 рублей.

— На эти деньги в то время я мог купить автомобиль, трактор, квартиру. Но в 1991 году сумма была заморожена «Беларусбанком», — говорит пенсионер.





В 2002 году пенсионер начал свою борьбу за возврат этих денег. Написал в комиссию по правам человека верхней палаты представителей Республики Беларусь и даже к президенту. Но ему обещали вернуть только 67.000 рублей. Письмо было подписано первым заместителем правления «Беларусбанка» В. З. Лукъяненко. В нём также говорилось, что это максимум, который может позвонить себе бюджет.





– Тогда на предложенные деньги лишь буханку хлеба можно было купить, — утверждает Цвирко.





Деньги забирать Иван Иосифович не стал. Он понадеялся, что компенсации пересмотрят. И в 2019 году у него появилась надежда. Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко обещал организовать новые компенсации советских вкладах: «Я попрошу посмотреть в правительстве с учетом всяких там деноминаций и последних событий, какая это сумма. Чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать, какая сумма. Я обещаю, что в ближайшее время мы найдем эту сумму. Подсчитать несложно будет, потому что мы уже обращались к этой проблеме не один раз».





Деньги со счёта просто исчезли

Но с тех пор дело так и не сдвинулось с места. В «Беларусбанке» отметили, что соответствующая выплата проводилась в 1998 – 2007 годах по Указу президента. Больше никаких указов не было. Соответственно программа по компенсации вкладов закрыта.





Сейчас же вкладчик может только узнать остатки по его счетам. И у Ивана Цвирко, как он выяснил, денег на счетах нет. То есть банковская система решила, что больше пенсионер за деньгами не обратится.





В Минфине на вопрос журналиста «ГЧ», планируется ли новая волна компенсации советских вкладов, ответили: пока ресурсов для выплат нет.





Сегодня Иван Цвирко хранит свои сбережения тоже в банке, но уже в стеклянной и в земле. Накопления у него теперь в американской валюте. Он считает, что доллары более надёжны, чем рубли, которые то деноминируют, то девальвируют.





И Иван Иосифович такой не один. С начала 2019 года, по данным Нацбанка, размеры вкладов сократилась на 596,4 миллиона рублей. А в валюте отток составил 1 миллиард 547,9 миллиона долларов. Экономист и политик Лев Марголин считает, что причина тому – ожидание скачка инфляции. По его мнению, власти могут только один способом остановить этот процесс – просто запретить забирать вклады. И не исключено, что они к этому способу прибегнут.