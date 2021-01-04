ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почобут: В результате хитроумной операции против митрополита Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз

04.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Епископ Великоселец это реально крепкий орешек".




В результате хитроумной операции против митрополита Тадеуша Кондрусевича Лукашенко в финале получил неожиданный и неприятный сюрприз, пишетжурналист Анджей Почобут.

Должно было получится так как у православных, быстро, слаженно и в общем-то приятно.

Не вышло.

Епископ Великоселец это реально крепкий орешек. У него твердый и независимый характер. Танцевать под чью-то дудку он не будет.

Для тех кто нарекает на временный характер решения ещё вопрос: кто дольше будет на своей должности Александр Лукашенко или епископ Великоселец
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
БПЦ представила свои предложения по внесению изменений в Конституцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика