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УЕФА назвал 50 футбольных талантов, за которыми стоит следить в новом году

04.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил на своем официальном сайте список из 50 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в наступившем 2021 году.




В него вошли три представителя российского чемпионата: защитник ЦСКА Игорь Дивеев (21 год); защитник "Динамо" Роман Евгеньев (21 год); полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев (21 год).

Также в ТОП-50 вошли такие футболисты, как: Георгий Мамардашвили (Грузия, 20 лет – "Локомотив" Тбилиси), Анатолий Трубин (Украина, 19 лет – "Шахтер"), Илья Забарный (Украина, 18 лет – "Динамо" Киев), Джуд Беллингем (Англия, 17 лет - "Боруссия" Дортмунд), Юссуфа Мукоко (Германия, 16 лет – "Боруссия" Дортмунд), Юссуфа Мукоко (Германия, 16 лет – "Боруссия" Дортмунд), Тайлер Адамс (США, 20 лет – "Лейпциг"), Такефуса Кубо (Япония, 19 лет -"Вильярреал"), Педри (Испания, 18 лет - "Барселона"), Даниэль Мальдини (Италия, 19 лет - "Милан"), Кертис Джонс (Англия, 19 лет - "Ливерпуль)", Райан Гравенберх (Нидерланды, 18 лет - "Аякс"), Амад Диалло (Кот-д'Ивуар, 18 лет – "Манчестер Юнайтед") и другие.

С полным списком можно ознакомиться по на сайте УЕФА.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил на своем официальном сайте список из 50 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в...
 
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