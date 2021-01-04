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Белгосфилармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов

04.01.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для всех любителей доброй классики Белорусская государственная филармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белгосфилармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов

Так называемые «Виниловые джунгли» подготовил для белорусского зрителя Национальный академический народный оркестр Беларуси. В программе прозвучат хиты как советской эстрады того времени, так и зарубежная коллекция культовых групп ABBA, Boney M., Aerosmith, дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр. Исполнят музыканты и самый популярный шлягер ХХ века «Бэса ме мучо».  

Люди в материале: Аль Бано, Ромина Пауэр

 
 
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Новости Беларуси. Для всех любителей доброй классики Белорусская государственная филармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов, сообщили в...
 
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