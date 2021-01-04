|
Секонд-хендам в Беларуси запретили торговать новой одеждой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Секонд-хенды в Беларуси будут продавать только ношеную одежду. Такое постановление приняло правительство с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь секонды не могут торговать новой одеждой, их ассортимент должен состоять только из вещей, бывших в употреблении. Не допускается даже смешанная продажа в одном магазине подобных изделий с новыми, за исключением бельевых.
Согласно документу, к бывшим в употреблении непродовольственным товарам относятся вещи с очевидными признаками носки, стирки и других видов эксплуатации, сохранившие товарный вид, либо с отсутствием этикетки или ярлыка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Секонд-хенды в Беларуси будут продавать только ношеную одежду. Такое постановление приняло правительство с начала года, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)