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В Грузии родился редкий зеленый щенок

04.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Грузии родился редкий зеленый щенок

Под Новый год в регионе Самце-Джавахети Грузии родился щенок зеленого цвета. Малышу дали имя Гринч. Об этом информирует телеканал «Рустави 2».

С владельцем уже связывались представители зоопарка, но мужчина не планирует расставаться со щенком.

Гринч появился на свет вместе с семью сестрами и братьями обычного цвета.

Зеленый цвет шерсти щенка – крайне редкое явление, оно объясняется высоким содержанием в плаценте собаки биливердина.

Фото: Рустави 2

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Под Новый год в регионе Самце-Джавахети Грузии родился щенок зеленого цвета. Малышу дали имя Гринч. Об этом информирует телеканал «Рустави 2». С владельцем уже...
 
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