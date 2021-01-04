В Грузии родился редкий зеленый щенок

Источник материала: ОНТ

Под Новый год в регионе Самце-Джавахети Грузии родился щенок зеленого цвета. Малышу дали имя Гринч. Об этом информирует телеканал «Рустави 2».

С владельцем уже связывались представители зоопарка, но мужчина не планирует расставаться со щенком.

Гринч появился на свет вместе с семью сестрами и братьями обычного цвета.

Зеленый цвет шерсти щенка – крайне редкое явление, оно объясняется высоким содержанием в плаценте собаки биливердина.

Фото: Рустави 2

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram