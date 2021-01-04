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В Грузии родился редкий зеленый щенок
Источник материала: ОНТ
Под Новый год в регионе Самце-Джавахети Грузии родился щенок зеленого цвета. Малышу дали имя Гринч. Об этом
С владельцем уже связывались представители зоопарка, но мужчина не планирует расставаться со щенком.
Гринч появился на свет вместе с семью сестрами и братьями обычного цвета.
Зеленый цвет шерсти щенка – крайне редкое явление, оно объясняется высоким содержанием в плаценте собаки биливердина.
Фото: Рустави 2
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Под Новый год в регионе Самце-Джавахети Грузии родился щенок зеленого цвета. Малышу дали имя Гринч. Об этом информирует телеканал «Рустави 2». С владельцем уже...
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