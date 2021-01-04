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Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии парка «Великий камень»

04.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии парка «Великий камень»

Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии индустриального парка «Великий камень». Накануне там подвели итоги 2020-го.

Несмотря на пандемию, его называют «годом высококачественного развития». Привлечены 13 новых резидентов. Всего в парке зарегистрированы 68 компаний из 14 стран. Общий объём заявленных инвестиций – более миллиарда двухсот миллионов долларов. 30 предприятий в парке уже работают. Также в прошлом году построены четыре внутриквартальные дороги, которые ведут к объектам парка, появились три новых производственных корпуса. 

 

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Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии индустриального парка «Великий камень». Накануне там подвели итоги 2020-го. Несмотря на пандемию, его называют...
 
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