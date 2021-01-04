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Мужчина застрелил пастора в церкви в Техасе

04.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина застрелил пастора в церкви в Техасе

3 января в Техасе (США) в методистской церкви города Уайнон произошла стрельба. В результате инцидента погиб пастор, еще два человека были ранены. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на канал KLTV.

Уточняется, что стрельба произошла, когда пастор с супругой пришли в церковь. Священник открыл дверь в туалет и заметил там прячущегося человека. Мужчина находился в розыске после ранее произошедшей перестрелки. Разыскиваемый сумел выхватить оружие пастора и выстрелил в служителя церкви. Сообщается, что пострадали еще два человека, один из них – во время падения.

Нападавшего задержали после погони по стрельбой. Злоумышленника ранили в руку, он был госпитализирован. Уточняется, что нападавшим были похищены собранные церковью деньги.

Начато расследование. Преступнику может грозить смертная казнь.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт пообещал сделать все возможное, чтобы судебное разбирательство было быстрым.

Фото: Flickr / Roby72©

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3 января в Техасе (США) в методистской церкви города Уайнон произошла стрельба. В результате инцидента погиб пастор, еще два человека были ранены. Об этом...
 
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