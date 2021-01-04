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В Турции обнаружен 2500-летний храм Афродиты

04.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции обнаружен 2500-летний храм Афродиты

Во время раскопок на турецком полуострове Урла-Чешме археологи обнаружили руины храма Афродиты VI века до нашей эры. Об этом информирует Daily Sabah.

В турецкой провинции Измир учеными были обнаружены 35 древних поселений, 16 из них относят к периоду позднего неолита. Одна из находок оказалась руинами храма Афродиты, их возраст оценили в 2,5 тысяч лет.

Исследователи отмечают, что в те времена Афродита была одной из наиболее почитаемых богинь.

Археологи поблагодарили местных жителей, которые на протяжении нескольких лет раскопок помогли защитить ценные артефакты от нелегальных охотников за сокровищами и контрабандистов.

Фото: twitter / anadoluagency

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Во время раскопок на турецком полуострове Урла-Чешме археологи обнаружили руины храма Афродиты VI века до нашей эры. Об этом информирует Daily Sabah. В турецкой...
 
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