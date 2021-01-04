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Беларусь председательствует в СНГ в 2021 году
Источник материала: ОНТ
Председательство в Содружестве Независимых Государств в 2021-м переходит к нашей стране. Беларусь приняла эстафету от Узбекистана и намерена углубить интеграцию, чтобы эффективно решать проблемы, которые поднесла глобализация, и новые вызовы, в том числе распространение COVID-19.
Это прописано в Концепции председательства нашей страны в СНГ. Среди приоритетов также – повышение имиджа организации на международной арене, укрепление контактов и взаимовыгодного сотрудничества с другими региональными объединениями и развитие общего экономического пространства. Об этом заявлял и Президент Беларуси Александр Лукашенко на Саммите глав-государств СНГ, который прошёл в декабре в формате видеоконференции.
В концепции председательства Беларуси – 100 пунктов. Программа масштабная – от научно-практических семинаров, показов кинофильмов до виртуальной межгосударственной выставки, которая расскажет о новых возможностях интеграции и партнерства. Кстати, СНГ в этом году исполняется 30 лет.
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Председательство в Содружестве Независимых Государств в 2021-м переходит к нашей стране. Беларусь приняла эстафету от Узбекистана и намерена углубить интеграцию,...
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