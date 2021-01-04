ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девять человек погибли в результате нападения на автобусы в Сирии

04.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Девять человек погибли в результате нападения на автобусы в Сирии

3 января в провинции Хама (Сирия) на шоссе Саламия - Атрая террористы атаковали три автобуса. В результате погибли как минимум девять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Syria.

Контроль над шоссе восстановлен силами военнослужащих сирийской армии. На место происшествия были направлены семь машин скорой помощи, раненых госпитализировали.

Подчеркивается, что все погибшие были мирными гражданами. По предварительным данным, вооруженное нападение совершили боевики террористической группировки «Исламское государство».

Фото: SANA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 января в провинции Хама (Сирия) на шоссе Саламия - Атрая террористы атаковали три автобуса. В результате погибли как минимум девять человек. Об этом информирует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белгосфилармония приглашает на концерт популярных песен 70-80-х годов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика