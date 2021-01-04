Девять человек погибли в результате нападения на автобусы в Сирии

Источник материала: ОНТ

3 января в провинции Хама (Сирия) на шоссе Саламия - Атрая террористы атаковали три автобуса. В результате погибли как минимум девять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Syria.

Контроль над шоссе восстановлен силами военнослужащих сирийской армии. На место происшествия были направлены семь машин скорой помощи, раненых госпитализировали.

Подчеркивается, что все погибшие были мирными гражданами. По предварительным данным, вооруженное нападение совершили боевики террористической группировки «Исламское государство».

Фото: SANA

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