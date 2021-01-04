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Что случится, если съесть хлеб с плесенью?

04.01.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что случится, если съесть хлеб с плесенью?

Эксперты предупреждают, что плесень даже трогать опасно. И уж точно не стоит есть заплесневевшие продукты, если, конечно, это не предусмотрено производством, как в некоторых видах элитных сыров.

Многие привыкли отрезать часть хлеба с плесенью, а остальное принимать в пищу. Этого делать не рекомендуют.


Рассмотрев плесень под микроскопом, вы увидите, что длинные нити (мицелий) проходят через весь продукт. Грибок имеет токсическое воздействие и для ослабленной иммунной системы может представлять серьезную угрозу.

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Эксперты предупреждают, что плесень даже трогать опасно. И уж точно не стоит есть заплесневевшие продукты, если, конечно, это не предусмотрено производством, как в...
 
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