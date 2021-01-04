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Российский блогер Илья Варламов: Белорусы настоящие герои года

04.01.2021 10:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российский блогер Варламов считает, что Лукашенко кресло президента хотя пока и сохранил, но контроль над страной и уважение растерял окончательно.

Как заметил блогер Илья Варламов на своем канале в YouTube, что никто до 2020 года не думал, что Беларусь сможет когда-то преподнести такой сюрприз.

«Белорусы они тихие и мирные. Видимо и Лукашенко думал также, считая, что ему ничего не угрожает в этой предвыборной компании. Но что-то пошло не так. Еще до начала президентских выборов он всех, кто представлял для него хоть какую-то угрозу либо посадил либо вынудил уехать из страны», - отметил блогер.

«Но чтобы создать хоть какую-то иллюзию выборов, в бюллетени была включена Светлана Тихановская, которая политикой до этого никогда не занималась. Лукашенко считал, что уж она-то точно не представляет никакой угрозы»,  – продолжил он.

Варламов отметил, что всем понятно, что в Беларуси ЦИК даже не считал голоса, а просто «рисовал» нужные цифры. И нарисовал 80% голосов за Лукашенко.

Блогер отметил, что такого издевательства белорусы стерпеть не могли, и вечером того же дня в стране начались протесты. Их тут же начали жестоко подавлять.

«Начался непрекрытый террор против граждан. Такой жестокости на постсоветском пространстве я просто не помню. Получается, что Лукашенко, который понял, что проиграл, начал воевать с собственными народом, – сказал Илья Варламов. – Силовики вскоре стали бояться. От этого все балаклавы и т.д. Они понимали, что совершают государственное преступление, выполняют незаконные приказы и за все это придется ответить».

«Я надеюсь, друзья, – сказал Илья Варламов, обращаясь к белорусам. – Что у вас все-таки получится отвоевать свою свободу в этом году и отдать Лукашенко под новый независимый и честный белорусский суд».

Варламов выразил надежду, что он очень скоро приедет в новую независимую Беларусь без Лукашенко.

 
 
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Российский блогер Варламов считает, что Лукашенко кресло президента хотя пока и сохранил, но контроль над страной и уважение растерял окончательно.
 
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