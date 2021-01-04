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LG анонсировала гнущийся геймерский дисплей-динамик

04.01.2021 10:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания LG Display покажет на выставке CES 2021 48-дюймовый гнущийся экран — Cinematic Sound OLED (CSO). Дисплей «толщиной с бумажный лист» может изменять степень изогнутости по нажатию кнопки — до радиуса 1000 мм, сохраняя при этом качество картинки. Частота обновления дисплея составляет от 40 до 120 Гц.

В плоском состоянии дисплей пригодится для просмотра кино, в изогнутом, видимо, будет востребован геймерами. Время отклика — 1 мс. Помимо способности менять степень изогнутости, экран также способен генерировать звук. Впервые технология CSO была продемонстрирована еще на CES 2017.

Пока неизвестно, когда гнущийся дисплей появится в продаже.

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Компания LG Display покажет на выставке CES 2021 48-дюймовый гнущийся экран — Cinematic Sound OLED (CSO). Дисплей «толщиной с бумажный лист» может изменять степень изогнутости по...
 
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