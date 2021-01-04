Источник материала: Хартия'97

В России спортсмены массово снялись с соревнования после прибытия допинг-офицеров 4.01.2021, 10:05

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Проверку не захотели проходить биатлонисты.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет расследование по факту массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» после прибытия допинг-офицеров, пишет sports.ru .

Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин.

После этого со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок (6 из которых представляли Ханты-Мансийск), а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен (в том числе — 5 человек из Тюмени).

«РУСАДА действительно проводило тестирование на „Ижевской винтовке“. Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся.

Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со „Стандартом“, а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию», — сообщила директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

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