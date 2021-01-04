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На границу вернулись большие очереди

04.01.2021 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.

На границу вернулись большие очереди

По данным Госпогранкомитета на 10:00, в пунктах перехода со странами Евросоюза скопилось более 520  фур.

Самые длинные очереди образовались на литовском направлении — более 420 автомобилей:

  • «Бенякони» — более 190;        
  • «Привалка» — более 120;        
  • «Каменный Лог» — более 110.             

Есть «колейка» и на выезд в Латвию — более 100 грузовиков:

  • «Григоровщина» — более 70;
  • «Урбаны» — более 30.
 
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После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.
 
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