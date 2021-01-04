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На границу вернулись большие очереди
Источник материала: Навiны
После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.
По данным Госпогранкомитета на 10:00, в пунктах перехода со странами Евросоюза скопилось более 520 фур.
Самые длинные очереди образовались на литовском направлении — более 420 автомобилей:
Есть «колейка» и на выезд в Латвию — более 100 грузовиков:
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После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.
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