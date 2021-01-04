После почти недели «затишья» на границу вернулись большие очереди грузовиков.





По данным Госпогранкомитета на 10:00, в пунктах перехода со странами Евросоюза скопилось более 520 фур.

Самые длинные очереди образовались на литовском направлении — более 420 автомобилей:

«Бенякони» — более 190;

«Привалка» — более 120;

«Каменный Лог» — более 110.

Есть «колейка» и на выезд в Латвию — более 100 грузовиков: