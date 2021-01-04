ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции ввели обязательную регистрацию новых велосипедов

04.01.2021 10:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию новых велосипедов. Их будут заносить в специальную электронную базу данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции ввели обязательную регистрацию новых велосипедов

В магазинах теперь выдадут наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, который будет содержать информацию не только о приобретенной модели, но и персональные данные покупателя.

Такая мера была введена властями в связи с тем, что во Франции ежегодно воруют примерно 400 тысяч велосипедов. Маркировка упростит работу правоохранительных органов.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во Франции с 2021 года ввели обязательную регистрацию новых велосипедов. Их будут заносить в специальную электронную базу данных, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика