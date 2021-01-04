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Новые правила охоты начали действовать в Беларуси. Что изменилось?

04.01.2021 10:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. С начала 2021 года в силу вступили обновленные правила в сфере ведения охотничьего хозяйства (для работников охотхозяйств) и охоты (для охотников), сообщили Sputnik в госинспекции охраны животного и растительного мира.

YouTube/Государственная Инспекция
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Оба документа утверждены указом президента Беларуси № 345 от 16 сентября 2020 года. В целом изменения направлены на упрощение правил охоты. Теперь белорусским охотникам не понадобится оформлять карточку учета нарушений, она упразднена. Заняться безружейной охотой отныне могут и несовершеннолетние, минимальный возраст для этого – 16 лет (ранее 18 лет).

Увеличены сроки действия разрешения на хранение оружия для охоты до 5 лет (ранее 3 года), также документом продлено действие медицинской справки о состоянии здоровья для получения и продления разрешения на хранение и ношение гражданского оружия (с одного года до пяти лет).

Кроме того, пользователи охотничьих угодий получили возможность вносить правки в разрешения на добычу животных. Всего в правилах охоты и охотничьего хозяйства более 100 обновленных пунктов.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно указу, увеличен срок действия разрешения на хранение оружия, а также медицинской справки о состоянии здоровья.
 
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