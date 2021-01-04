ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белый дом анонсировал «победный митинг» Трампа в Джорджии

04.01.2021 10:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Действующий президент США Дональд Трамп 4 января отправится в штат Джорджия для участия в «победном митинге».

Публичный график главы государства распространила пресс-служба Белого дома, документ опубликовали в Twitter репортер CNN Дэниел Дейл и репортер The Washington Post Сын Мин Ким.

«Президент отправится из Белого дома в 6:10 вечера на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», — указано в документе, передает РБК.

В нем не говорится, какую именно победу планирует отмечать президент.

5 января в Джорджии состоится второй тур выборов в сенат, от итогов которого зависит, кто будет контролировать верхнюю палату конгресса США — демократы или республиканцы.

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что 4 января поедет в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

Помимо этого Трамп неоднократно заявлял, что и сам победил в Джорджии на прошедших 3 ноября президентских выборах. По его требованию власти штата вручную пересчитали бюллетени, однако на результат голосования это не повлияло — выборы в Джорджии выиграл соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден. По подсчетам властей штата, он набрал 2,47 млн голосов, Трамп — 2,46 млн. Отрыв демократа составил 12 670 голосов, или 0,25%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент США Дональд Трамп 4 января отправится в штат Джорджия для участия в «победном митинге».
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею подписал письмо за новые выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика