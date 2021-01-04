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Кольцо на 12 000 бриллиантов: ювелир из Индии установил новый рекорд Гиннесса

04.01.2021 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Индийский ювелир Харишт Бансал установил новый рекорд Гиннесса – создал кольцо, на котором смог разместить 12 638 бриллиантов. Бансал назвал свое произведение "бархатцы", общий вес кольца составляет примерно 165 грамм, говорится на сайте книги рекордов Гиннесса.


Кольцо-рекорд, guinnessworldrecords.com


В индийской культуре считается, что цветки календулы приносят людям благополучие и удачу, поэтому вторым названием украшения стало "кольцо процветания".

По словам ювелира, на создание драгоценности у него ушло около двух лет: каждый лепесток в кольце имеет уникальный дизайн. Чистота бриллиантов – VVS (такие алмазы могут иметь очень мелкие включения, которые сложно рассмотреть даже при десятикратном увеличении – ред.), цвет – EF (бесцветные с минимальными вкраплениями – ред.).
 
 
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Индийский ювелир Харишт Бансал установил новый рекорд Гиннесса – создал кольцо, на котором смог разместить 12 638 бриллиантов. Бансал назвал свое произведение...
 
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