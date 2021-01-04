Как не платить транспортный налог в 2021-м?

















Не платить транспортный налог можно при условии, если автомобиль будет снят с учета в ГАИ МВД до 1 июля 2021 г. Такой нюанс существует с учетом того, что 2021 г. будет переходным для внедрения соответствующей выплаты для владельцев машин.





Также налог не требуется оплачивать хозяевам автомобилей, выпущенных до 1 января 1992 г., либо тех транспортных средств, дата регистрации которых не может быть установлена.





До 31 декабря 2025 г. платить пошлину не нужно будет и владельцам электромобилей.





В целом, транспортный налог будет взиматься раз в год. Обладатели автомобилей будут получать уведомления от налоговой инспекции, оплату по которым следует произвести в течение месяца. Размер выплаты рассчитываются в зависимости от веса автомобиля и его года выпуска.



