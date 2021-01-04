Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 4 января

В понедельник во многих районах республики по западу наблюдаются туманы. Видимость в них составляет 100-500 м. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Утром 4 января туманно также и в Минске.





Днем температура воздуха в Могилеве и Витебске составит 0…+2 °C, в Минске, Гомеле и Гродно — +1…+3 °C, в Бресте — +3…+5 °C.



