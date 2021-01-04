Дмитриев о Всебелорусском собрании: Чиновники забыли о людях

В Беларуси начался процесс выдвижения делегатов VI Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля 2021 года. Будут ли на нем представлены альтернативные мнения, будет ли место дискуссии и как будет происходить сама процедура выдвижения делегатов? Свое видение ситуации высказал экс-кандидат в президенты, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев.

"Похоже, сами чиновники будут определять, кто поедет на собрание от исполкомов, от трудовых коллективов, в общем все как всегда. На мой взгляд необходимо, чтобы в оргкомитете присутствовали члены гражданского общества, оппозиционных партий, общественных организаций. Во-вторых, чтобы повестка формировалась с учетом мнений белорусского общества. Сегодня это легко сделать через разного рода интернет-площадки. Эти вопросы могут быть неприятны для одной из сторон, но без их обсуждения мы не можем двигаться дальше", ― убежден собеседник