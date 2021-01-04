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Дмитриев о Всебелорусском собрании: Чиновники забыли о людях

04.01.2021 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чиновники забыли о возможности граждан самовыдвигаться и формировать повестку Всебелорусского народного собрания, считает экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.




В Беларуси начался процесс выдвижения делегатов VI Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11-12 февраля 2021 года. Будут ли на нем представлены альтернативные мнения, будет ли место дискуссии и как будет происходить сама процедура выдвижения делегатов? Свое видение ситуации высказал экс-кандидат в президенты, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев. 

"Похоже, сами чиновники будут определять, кто поедет на собрание от исполкомов, от трудовых коллективов, в общем все как всегда. На мой взгляд необходимо, чтобы в оргкомитете присутствовали члены гражданского общества, оппозиционных партий, общественных организаций. Во-вторых, чтобы повестка формировалась с учетом мнений белорусского общества. Сегодня это легко сделать через разного рода интернет-площадки. Эти вопросы могут быть неприятны для одной из сторон, но без их обсуждения мы не можем двигаться дальше", ―  убежден собеседник Sputnik.
 
 
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Чиновники забыли о возможности граждан самовыдвигаться и формировать повестку Всебелорусского народного собрания, считает экс-кандидат в президенты Беларуси...
 
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