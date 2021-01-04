







Вязович некоторое время шел первым, и на одном из участков "капотнику" буквально пришлось продираться через растительность, от чего пострадало лобовое стекло и двери грузовика.





"Во время прохождения трассы Вязович сломал палец об руль", - рассказали в команде.





Итоговое место Вязовича после первого этапа – четвертое, в 11 минутах от лидера – Дмитрия Сотникова на Камазе.







