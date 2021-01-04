|
Вязович получил травму на первом этапе "Дакара-2021"
Источник материала: Партизан
Руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" и пилот грузовика Сергей Вязович получил травму во время первого этапа ралли-рейда "Дакар-2021", сообщила пресс-служба конюшни.
Вязович некоторое время шел первым, и на одном из участков "капотнику" буквально пришлось продираться через растительность, от чего пострадало лобовое стекло и двери грузовика.
"Во время прохождения трассы Вязович сломал палец об руль", - рассказали в команде.
Итоговое место Вязовича после первого этапа – четвертое, в 11 минутах от лидера – Дмитрия Сотникова на Камазе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" и пилот грузовика Сергей Вязович получил травму во время первого этапа ралли-рейда "Дакар-2021", сообщила пресс-служба конюшни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)