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БПЦ предложила изменения в Конституцию

04.01.2021 10:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусская православная церковь внесла предложения по изменению в основной закон страны. Они связаны с социальной сферой. Об этом сообщил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Глава белорусской православной церкви рассказал о том, что БПЦ внесла свои предложения в конституцию. По его словам, предложения касаются вопросов социальной сферы.

«Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа, – сказал он. – Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых. И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание».

Предложения БПЦ связаны также с созданием специальных религиозных курсов, которые, по мнению митрополита, должны способствовать духовному развитию людей.

В свою очередь он отметил, что не только церковь, но и каждый человек должен заботиться о том, чтобы были согласие и мир в нашем обществе.

«Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами - это основной вклад», - заявил глава БПЦ в эфире телеканала ОНТ.

 
 
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Белорусская православная церковь внесла предложения по изменению в основной закон страны. Они связаны с социальной сферой. Об этом сообщил митрополит Минский и...
 
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