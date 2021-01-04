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Российский вице-премьер рассказал, когда Беларусь перенаправит грузы в порты РФ
Источник материала: Onliner
Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников. «Вполне возможно, что и в 2021 году белорусы могут поставить уже часть объемов ... с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», —
Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты в конце августа на фоне реакции балтийских стран на протесты в республике.
«30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал он после того, как Вильнюс пригрозил Минску санкциями. 31 августа Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 30 гражданам РБ, включая Лукашенко. Запрет объяснили тем, что эти люди «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».
Уже в середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited
Новак ранее
«У нас на сегодняшний день есть свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. Если создать взаимовыгодные экономические условия, можно было бы с нашими белорусскими коллегами загружать в большей степени российские порты», — сказал он в интервью телеканалу РБК. Речь в первую очередь о северо-западных портах — в Приморске, Санкт-Петербурге и Усть-Луге.
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Беларусь может начать экспорт нефтепродуктов через российские порты в 2021 году, заявил вице-премьер Александр Новак. Переговоры возобновились в августе 2020 года,...
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