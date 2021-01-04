Минфин: после налоговых изменений бюджет Беларуси дополучит около миллиарда рублей

Источник материала: Onliner

Пандемия оказывает достаточно сильное давление на бюджет страны. Однако, по информации министра финансов Юрия Селиверстова, соответствующая система РБ планово закончила прошлый год. «То, что определенное влияние пандемии будет на исполнение бюджета, мы знали уже с весны. Было понятно, что отдельные секторы стали работать в других условиях, и это не могло не повлиять на доходы бюджета. К тому же оказывалась немалая поддержка, это тоже повлияло на расходы, поэтому мы уже давно стали готовиться к тому, что бюджет будет исполняться не в плановых параметрах, которые были утверждены», — отметил он в эфире ОНТ.

Министр сообщил, что пандемия оказывает достаточно сильное давление на бюджет страны.

«Если рассматривать бюджеты по отдельности — областной, районный и республиканский, — то на каждый из них она (пандемия) оказывает свое влияние. Так называемые „ковидные“ надбавки врачам, которые работают в красной зоне, в основном выплачиваются на районном уровне, и это большое давление на расходы. Что касается республиканского бюджета, то Минздрав традиционно большую часть закупок осуществляет централизованно, это необходимость закупок средств индивидуальной зашиты, медикаментов, дополнительные медаппараты, а это тоже нагрузка на бюджет», — пояснил он.

Вместе с тем, по словам главы министерства, бюджет страны с этой нагрузкой справляется.

«У нас выстроена четкая система: когда один из уровней бюджета не может в полном объеме сформировать те доходы, чтобы обеспечить расходные обязательства, ему помогает вышестоящий бюджет. Была поставлена задача не допустить, чтобы какой-то из первоочередных расходов не был профинансирован, поэтому все эти расходы в полном объеме выполняются».

В бюджете на 2021 год запланирован дефицит в размере около 4 млрд белорусских рублей.

«Сам по себе дефицит, если имеется источник его финансирования, не критичен. Источники, конечно же, имеются, иначе мы его в таком объеме не запланировали. Прирост расходов будет на отрасль здравоохранения. Мы уже по объему расходов в этой сфере находимся примерно на уровне 4,6% ВВП и буквально 6—7 лет назад думали о том, что хорошо было бы, если у нас было 4% ВВП расходов на здравоохранение в бюджете. Это казалось на тот момент более-менее оптимальным», — пояснил министр.

Прирастают расходы на образование и социальную политику, отметил он.

«Но при этом по инвестпрограмме темп роста расходов, которые утверждены, по сравнению с предыдущими плановыми цифрам, примерно на 20% больше, чем были. А с учетом того, что идет работа по завершению инфраструктуры в рамках строительства АЭС, то еще больше объектов может быть построено за счет этих средств, чем было в предыдущие годы. К тому же принято решение о бесплатной первой попытке ЭКО, при этом льготные кредиты на эти цели не отменили. Также расширена возможность адресной социальной помощи, повышен порог нуждаемости», — рассказал министр.

Министерство финансов неоднократно анонсировало изменения в сборе налогов, глава ведомства пояснил, кого это коснется.

«Мы предприняли точечные меры, они заключаются в пересмотре отдельных льгот. В большей мере это касается отмены некоторых льгот или их пересмотр в отношении НДС, это отдельные виды продовольственных и потребительских товаров, лекарственных средств. Это все временные меры на период пандемии. С учетом всех источников, эти льготы, в том числе по НДС, по всей стране дадут примерно до 1 млрд белорусских рублей», — сообщил Селиверстов.