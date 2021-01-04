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Сжигание жира оказалось эффективнее при тренировке на холоде

04.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спортивные тренировки при низкой температуре более эффективны для сжигания жира. К такому выводу пришла группа канадских ученых в рамках своего исследования, сообщает ScienceAlert.

Изучение одиннадцати взрослых человек с лишним весом показало, что тренировка при температуре около нуля по Цельсию сжигает в три раза больше жира по сравнению с такими же нагрузками при температуре в 21 градус.

При этом тренировка в тепле оказалась лучше для организма на следующий день после занятия. Согласно анализам крови уровень глюкозы быстрее приходил в норму после плотного завтрака у людей, которые занимались при температуре в 21 градус.

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Спортивные тренировки при низкой температуре более эффективны для сжигания жира. К такому выводу пришла группа канадских ученых в рамках своего исследования,...
 
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