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Сжигание жира оказалось эффективнее при тренировке на холоде
Источник материала: Onliner
Спортивные тренировки при низкой температуре более эффективны для сжигания жира. К такому выводу пришла группа канадских ученых в рамках своего исследования,
Изучение одиннадцати взрослых человек с лишним весом показало, что тренировка при температуре около нуля по Цельсию сжигает в три раза больше жира по сравнению с такими же нагрузками при температуре в 21 градус.
При этом тренировка в тепле оказалась лучше для организма на следующий день после занятия. Согласно анализам крови уровень глюкозы быстрее приходил в норму после плотного завтрака у людей, которые занимались при температуре в 21 градус.
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Спортивные тренировки при низкой температуре более эффективны для сжигания жира. К такому выводу пришла группа канадских ученых в рамках своего исследования,...
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