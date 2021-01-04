Евро снова обновил рекорд. Остальные тоже дорожают

Источник материала: Onliner

Четверо суток валюты не виделись. В последний раз, 30 декабря, расстались в очень разных настроениях. Доллар за год подорожал на 46,89 копейки. Евро вообще уволок в свою норку исторический рекорд. А нашему рублю, как всегда, досталась надежда на светлое будущее. Смотрим, не сбудется ли сегодня.

С утра на первых торгах года доллар набрал 0,57 копейки. Стоит 2,5846 рубля.

Евро продолжил обновлять свой рекорд. Подорожал еще на 0,17 копейки. Теперь исторический максимум — 3,1697.

Российский рубль долго копил в себе и резко прибавил 2,29 копейки. За сотню дают 3,51 белорусского.

В среду 30 декабря доллар к концу торгов подорожал на 0,81 копейки, стоил 2,5789. Евро на финише прибавил 1,88 копейки и показал самый высокий курс в нашей истории — 3,168. У сотни российских рублей был минус 0,45 копейки, курс — 3,4871.