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Евро снова обновил рекорд. Остальные тоже дорожают
Источник материала: Onliner
Четверо суток валюты не виделись. В последний раз, 30 декабря, расстались в очень разных настроениях. Доллар за год подорожал на 46,89 копейки. Евро вообще уволок в свою норку исторический рекорд. А нашему рублю, как всегда, досталась надежда на светлое будущее. Смотрим, не сбудется ли сегодня.
С утра на первых торгах года доллар набрал 0,57 копейки. Стоит 2,5846 рубля.
Евро продолжил обновлять свой рекорд. Подорожал еще на 0,17 копейки. Теперь исторический максимум — 3,1697.
Российский рубль долго копил в себе и резко прибавил 2,29 копейки. За сотню дают 3,51 белорусского.
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Четверо суток валюты не виделись. В последний раз, 30 декабря, расстались в очень разных настроениях. Доллар за год подорожал на 46,89 копейки. Евро вообще уволок в свою...
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