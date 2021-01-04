«Просим сохранить название и „чешую“». Появилась информация, что магазин «Океан» закрывается, минчане составили петицию

Источник материала: Onliner

Перед новым годом минчан, занятых праздничными приготовлениями, взволновала новость: магазин «Океан» (тот самый, возле площади Победы) закрывается. Шоумен Денис Дудинский опубликовал следующий пост на своей странице в Facebook: «Маленький итог года. Закрывается магазин „Океан“ (и рюмоШная при нем). Навсегда. Будет „Виталюр“. Ту самую легендарную „чешую“ сохранять не планируют. Так что успейте сфотографироваться, если будете проходить мимо». Известие собрало полторы сотни комментариев, по большей части ностальгических: что и говорить, магазинов с историей и своей атмосферой становится все меньше.





Для Минска это не первое прощание с культовым объектом. Из громких — еще свежи воспоминания о том, как закрывали «Лакомку» на проспекте Независимости — тогда восстал не только народ, но и Мингорисполком. В итоге отстоять «магазин из детства» удалось. Получится ли так же с «Океаном»?





В компании «Виталюр», куда Onliner обратился за комментарием, информацию о переходе «Океана» под новое крыло не комментируют. Пообщаться же с руководством магазина нам пока не удалось.

Зато неравнодушные минчане уже составили петицию : понимая, что процесс не остановить, люди просят сохранить историческое название магазина и ту самую «чешую» на стенах. Приводим текст петиции в сокращении.

— История «Океана» насчитывает более 45 лет. За это время магазин стал визитной карточкой столицы, сформировал вокруг себя определенную субкультуру, возле него назначаются встречи и свидания. Здесь неоднократно проводился косметический ремонт, открывались и закрывались кафе, переставлялось торговое оборудование. Неизменным оставались лишь название «Океан» и декоративные панели из нержавеющей стали, которыми облицованы стены, так называемая чешуя.













С учетом того что торговая сеть «Виталюр» изначально позиционировалась как сеть магазинов с сильным упором на торговлю морепродуктами и рыбой, можно только поприветствовать, что эта организация будет развивать это место в дальнейшем. Совершенно очевидно, что в последние годы магазин «Океан» морально и технически устарел и требовал реорганизации пространства, ремонта и переоснащения в соответствии с современными требованиями.











Вместе с тем считаем, что для минчан это место является не просто торговой точкой — это культовое и культурное место. Для многих людей это добрые воспоминания и приятные моменты жизни, которые хочется сохранить.

Просим ОДО «Виталюр» и лично генерального директора Александра Константиновича Яцука сохранить историческое название магазина, а при проведении ремонта максимально сохранить металлическую декоративную отделку — «чешую». Уверены, что ее можно наилучшим образом вписать и в интерьер современного торгового объекта. Вероятно, часть панелей придется заменить из-за механических повреждений, но очевидно: абсолютное большинство из них находятся в отличном состоянии.





Уверены, что уважительное отношение бизнеса к исторической памяти города будет по заслугам оценено минчанами и гостями столицы, — призывают минчане.











На 10 утра сегодняшнего дня петиция уже собрала 255 голосов.