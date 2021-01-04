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«Просим сохранить название и „чешую“». Появилась информация, что магазин «Океан» закрывается, минчане составили петицию
Источник материала: Onliner
Перед новым годом минчан, занятых праздничными приготовлениями, взволновала новость: магазин «Океан» (тот самый, возле площади Победы) закрывается. Шоумен Денис Дудинский
Для Минска это не первое прощание с культовым объектом. Из громких — еще свежи воспоминания о том, как закрывали «Лакомку» на проспекте Независимости — тогда восстал не только народ, но и Мингорисполком. В итоге отстоять «магазин из детства» удалось. Получится ли так же с «Океаном»?
В компании «Виталюр», куда Onliner обратился за комментарием, информацию о переходе «Океана» под новое крыло не комментируют. Пообщаться же с руководством магазина нам пока не удалось.
Зато неравнодушные минчане уже составили
— История «Океана» насчитывает более 45 лет. За это время магазин стал визитной карточкой столицы, сформировал вокруг себя определенную субкультуру, возле него назначаются встречи и свидания. Здесь неоднократно проводился косметический ремонт, открывались и закрывались кафе, переставлялось торговое оборудование. Неизменным оставались лишь название «Океан» и декоративные панели из нержавеющей стали, которыми облицованы стены, так называемая чешуя.
С учетом того что торговая сеть «Виталюр» изначально позиционировалась как сеть магазинов с сильным упором на торговлю морепродуктами и рыбой, можно только поприветствовать, что эта организация будет развивать это место в дальнейшем. Совершенно очевидно, что в последние годы магазин «Океан» морально и технически устарел и требовал реорганизации пространства, ремонта и переоснащения в соответствии с современными требованиями.
Вместе с тем считаем, что для минчан это место является не просто торговой точкой — это культовое и культурное место. Для многих людей это добрые воспоминания и приятные моменты жизни, которые хочется сохранить.
Просим ОДО «Виталюр» и лично генерального директора Александра Константиновича Яцука сохранить историческое название магазина, а при проведении ремонта максимально сохранить металлическую декоративную отделку — «чешую». Уверены, что ее можно наилучшим образом вписать и в интерьер современного торгового объекта. Вероятно, часть панелей придется заменить из-за механических повреждений, но очевидно: абсолютное большинство из них находятся в отличном состоянии.
Уверены, что уважительное отношение бизнеса к исторической памяти города будет по заслугам оценено минчанами и гостями столицы, — призывают минчане.
На 10 утра сегодняшнего дня петиция уже собрала 255 голосов.
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«Просим сохранить название и „чешую“». Появилась информация, что магазин «Океан» закрывается, минчане составили петицию
Перед новым годом минчан, занятых праздничными приготовлениями, взволновала новость: магазин «Океан» (тот самый, возле площади Победы) закрывается. Шоумен Денис...
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