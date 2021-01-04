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В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро
Источник материала: Onliner
Всегда неприятно, когда тебя увольняют. Особенно если это происходит в канун Нового года. 38-летний испанец был настолько раздосадован тем, что потерял работу на заводе Mercedes, что решил отомстить работодателю!
В испанском городе Витория-Гастейс собирают микроавтобусы Mercedes Vito и V-Class. Мужчина работал на предприятии, но в конце декабря его уволили. Как пишет
После этого уволенный мужчина попытался заехать на завод и повредить конвейерную линию, но его успели задержать. Все случилось в ночь с 30 на 31 декабря. Компания Mercedes заявила еще в ноябре, что оптимизирует штат на испанском заводе и уволит до 15% сотрудников. Людей заменили на новые версии роботов.
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Всегда неприятно, когда тебя увольняют. Особенно если это происходит в канун Нового года. 38-летний испанец был настолько раздосадован тем, что потерял работу на...
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