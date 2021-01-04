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В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро

04.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Всегда неприятно, когда тебя увольняют. Особенно если это происходит в канун Нового года. 38-летний испанец был настолько раздосадован тем, что потерял работу на заводе Mercedes, что решил отомстить работодателю!

В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро

В испанском городе Витория-Гастейс собирают микроавтобусы Mercedes Vito и V-Class. Мужчина работал на предприятии, но в конце декабря его уволили. Как пишет Periodismo del Motor, бывший сотрудник предприятия угнал фронтальный погрузчик и приехал на нем на территорию завода. Он снес ворота и поехал на парковку, где хранятся собранные авто. В итоге мужчина уничтожил полсотни новеньких Mercedes. Сумма ущерба — 2 миллиона евро.

В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро

После этого уволенный мужчина попытался заехать на завод и повредить конвейерную линию, но его успели задержать. Все случилось в ночь с 30 на 31 декабря. Компания Mercedes заявила еще в ноябре, что оптимизирует штат на испанском заводе и уволит до 15% сотрудников. Людей заменили на новые версии роботов.

В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро
Mercedes-Benz C-Класс II (W203) Рестайлинг, 2005 г.в., 298 000 км
черный, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, задний привод
12 895 р.
5000$ / 4070€
Mercedes-Benz GLS-Класс I (X166) AMG 450, 2016 г.в., 164 500 км
черный, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
141 840 р.
55 000$ / 44 773€
Mercedes-Benz C-Класс IV (W205), 2016 г.в., 82 000 км
серебристый, седан, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
52 867 р.
20 500$ / 16 688€
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Всегда неприятно, когда тебя увольняют. Особенно если это происходит в канун Нового года. 38-летний испанец был настолько раздосадован тем, что потерял работу на...
 
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