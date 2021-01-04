В Испании уволенный сотрудник Mercedes повредил авто на 2 миллиона евро

Источник материала: Onliner

Всегда неприятно, когда тебя увольняют. Особенно если это происходит в канун Нового года. 38-летний испанец был настолько раздосадован тем, что потерял работу на заводе Mercedes, что решил отомстить работодателю!





В испанском городе Витория-Гастейс собирают микроавтобусы Mercedes Vito и V-Class. Мужчина работал на предприятии, но в конце декабря его уволили. Как пишет Periodismo del Motor, бывший сотрудник предприятия угнал фронтальный погрузчик и приехал на нем на территорию завода. Он снес ворота и поехал на парковку, где хранятся собранные авто. В итоге мужчина уничтожил полсотни новеньких Mercedes. Сумма ущерба — 2 миллиона евро.





После этого уволенный мужчина попытался заехать на завод и повредить конвейерную линию, но его успели задержать. Все случилось в ночь с 30 на 31 декабря. Компания Mercedes заявила еще в ноябре, что оптимизирует штат на испанском заводе и уволит до 15% сотрудников. Людей заменили на новые версии роботов.



