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Audi аж подпрыгнул: неловкое перестроение Renault попало на видео (видео)

04.01.2021 10:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На нашем форуме пользователь с ником xpishka опубликовал видео с регистратора: на запись попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 3 января на Партизанском проспекте. Столкнулись Renault Kaptur и Audi A4.

Авария произошла недалеко от ТЦ «Момо». Оба автомобиля двигались в одном направлении. Водитель Audi перестроился в крайнюю левую полосу, кстати, не видно, чтобы при этом зажегся указатель поворота.

В тот же ряд стремилась попасть водитель Renault, но в ее случае для этого нужно было пересечь еще одну полосу. Включив «поворотник», водитель Renault практически за один заход совершила оба перестроения.

Вот только крайний левый ряд, казавшийся поначалу таким свободным, к тому моменту уже занял Audi. Автомобили столкнулись, причем от этого контакта Audi в буквальном смысле подпрыгнул. Автомобиль Renault запоздало вернулся во вторую полосу от левого края.

По Правилам дорожного движения (п. 59) при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения. Подача сигнала световыми указателями поворота при этом не дает водителю преимущества (п. 57.1).

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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На нашем форуме пользователь с ником xpishka опубликовал видео с регистратора: на запись попал момент дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 3 января...
 
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