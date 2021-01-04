В США на аукционе продают редчайший McLaren Speedtail 2020 года

Источник материала: Tut.by

На американском аукционе Sotheby’s продают электрический McLaren Speedtail 2020 года выпуска. Таких машин произвели всего 106 экземпляров, пишет Autonews .



Фото: Sotheby’s

Под капотом автомобиля стоит 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Суммарная мощность электрокара — 1035 л.с., это позволяет машине ехать с максимальной скоростью 402 км/ч.

Разработкой электрического мотора и батареи занималась не сторонняя компания, а технологический отдел самого McLaren.



Фото: Sotheby’s

В McLaren Speedtail три кресла, а водительское сиденье располагается посередине. В описании лота утверждается, что это позволяет человеку за рулем испытать уникальный опыт вождения.

Разработчики автомобиля убрали боковые зеркала и вместо них вмонтировали скрытые камеры, которые передают изображение на панель внутри гиперкара. Когда водитель включает режим Active Velocity, эти камеры убираются, а сама машина проседает на несколько сантиметров — это позволяет электрокару стать более обтекаемым, что помогает при движении на большой скорости и увеличивает маневренность.



Фото: Sotheby’s



Фото: Sotheby’s

Sotheby’s называет Speedtail самой быстрой, аэродинамичной и технологически продвинутой моделью McLaren. Торги стартуют от 170 тысяч долларов.