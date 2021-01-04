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В США на аукционе продают редчайший McLaren Speedtail 2020 года
Источник материала: Tut.by
На американском аукционе Sotheby’s
Под капотом автомобиля стоит 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Суммарная мощность электрокара — 1035 л.с., это позволяет машине ехать с максимальной скоростью 402 км/ч.
Разработкой электрического мотора и батареи занималась не сторонняя компания, а технологический отдел самого McLaren.
В McLaren Speedtail три кресла, а водительское сиденье располагается посередине. В описании лота утверждается, что это позволяет человеку за рулем испытать уникальный опыт вождения.
Разработчики автомобиля убрали боковые зеркала и вместо них вмонтировали скрытые камеры, которые передают изображение на панель внутри гиперкара. Когда водитель включает режим Active Velocity, эти камеры убираются, а сама машина проседает на несколько сантиметров — это позволяет электрокару стать более обтекаемым, что помогает при движении на большой скорости и увеличивает маневренность.
Sotheby’s называет Speedtail самой быстрой, аэродинамичной и технологически продвинутой моделью McLaren. Торги стартуют от 170 тысяч долларов.
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Разработкой электрического мотора и батареи занималась не сторонняя компания, а технологический отдел самого McLaren.
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