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Вспоминаем 10 культовых цитат из советских фильмов. Готовы проверить память?

04.01.2021 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Даже если советское кино вы не смотрели или просто не фанат этих фильмов, уверены: нет-нет, а пару цитат да ввернете в свою речь. Просто потому что все их понимают, все их знают и у всех они откликаются где-то в душе. AFISHA.TUT.BY предлагает проверить: а насколько точно вы помните известные фразы из кино СССР?

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Проверяем память и ностальгируем. Сколько из упомянутых советских фильмов вы смотрели? А сколько цитат из кино помните?
 
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