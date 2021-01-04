Вспоминаем 10 культовых цитат из советских фильмов. Готовы проверить память?

Источник материала: Tut.by

Даже если советское кино вы не смотрели или просто не фанат этих фильмов, уверены: нет-нет, а пару цитат да ввернете в свою речь. Просто потому что все их понимают, все их знают и у всех они откликаются где-то в душе. AFISHA.TUT.BY предлагает проверить: а насколько точно вы помните известные фразы из кино СССР?