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Первые торги 2021 года открылись с падения рубля

04.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2021 году открылись с роста всех основных иностранных валют.

Первые торги 2021 года открылись с падения рубля

По данным БВФБ на 10:30, они торгуются на следующих отметках:

  • российский рубль — 3,5024 белорусского рубля за 100 российских (+0,0153 пункта);
  • доллар — 2,5834 белорусского рубля (+0,0045 пункта);
  • евро — 3,1683 белорусского рубля (+0,0003 пункта).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

 
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Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2021 году открылись с роста всех основных иностранных валют.
 
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