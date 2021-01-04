Первые торги 2021 года открылись с падения рубля

Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2021 году открылись с роста всех основных иностранных валют.





По данным БВФБ на 10:30, они торгуются на следующих отметках:

российский рубль — 3,5024 белорусского рубля за 100 российских (+0,0153 пункта);

доллар — 2,5834 белорусского рубля (+0,0045 пункта);

евро — 3,1683 белорусского рубля (+0,0003 пункта).