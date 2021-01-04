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Первые торги 2021 года открылись с падения рубля
Источник материала: Навiны
Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2021 году открылись с роста всех основных иностранных валют.
По данным БВФБ на 10:30, они торгуются на следующих отметках:
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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Первые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2021 году открылись с роста всех основных иностранных валют.
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