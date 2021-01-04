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Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею подписал письмо за новые выборы

04.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-капитан национальной сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов подписал письмо за новые выборы и против насилия.

Экс-капитан сборной Беларуси по хоккею подписал письмо за новые выборы

Всего письмо Свободного объединения спортсменов подписали 1950 человек, пишет bytribuna.

Денисов выступал за сборную с 2006 года, участвовал в девяти чемпионатах мира и Олимпиаде-2010.

Всего под флагом страны он провел 120 поединков, которых набрал 38 результативных очков (7+31).

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Экс-капитан национальной сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов подписал письмо за новые выборы и против насилия.
 
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