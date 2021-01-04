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Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «За духовное возрождение» – именно такой высокой награды указом Президента удостоены создатели мемориального комплекса «Ола», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Изяслава Котлярова. Мемориал создан на месте сожженной деревни в Светлогорском районе. Всего за несколько часов кровавой бойни каратели уничтожили 1758 мирных жителей. Людей жгли из огнеметов, расстреливали из автоматов, взрывали гранатами.
Падняла галаву, а брат мой хоча ўцякаць. А людзей разагналі ў адзін канец, людзі збіліся. А людзей ужо тут багата-багата. Яны з кулямётамі, стракочуць. Тады я бягу, гляджу, брат ляжыць забіты ўжо. Ну я і пабегла.
Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне. 34 надломленные калитки по числу сожженных деревенских дворов – символ сломленных судеб. Архитекторы признаются: трагедию пропустили через собственные сердца.
Сергей Первицкий, главный архитектор мемориального комплекса «Ола», лауреат премии «За духовное возрождение»:
Изяслав Котляров, член Союза писателей Беларуси, лауреат премии «За духовное возрождение»:
Этот мемориал – от начала и до конца народный проект. Средства на его реализацию собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике. Идею поддержал и глава государства Александр Лукашенко. В год 75-й годовщины Великой Победы на белорусской земле появился еще один символ, хранящий живую боль пережитой трагедии.
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Создатели мемориального комплекса «Ола» удостоены премии «За духовное возрождение». Вот что они рассказывают
Новости Беларуси. «За духовное возрождение» – именно такой высокой награды указом Президента удостоены создатели мемориального комплекса «Ола», сообщили в...
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