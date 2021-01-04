Источник материала: Хартия'97

Украина закупит турецкие боевые беспилотники Bayraktar 4.01.2021, 11:03

Именно они принесли Азербайджану успех в войне в Карабахе.

В 2021 году для Военно-морских сил Украины планируют закупить турецкие боевые беспилотники Bayraktar.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

«Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например, увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море», — рассказал он.

Кроме того, по словам Неижпапы, Украина также договорилась о производстве турецких корветов типа ADA.

«Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря корветам типа ADA мы получим доступ к таким технологиям. Дело в том, что строительство корветов типа ADA начнется на турецкой верфи, после чего их будут достраивать на нашей, в Украине», — добавил командующий ВМС.

Первые БПЛА Bayraktar, способные нести противотанковые ракеты, Украина получила в 2019 год.

Отметим, что именно эти беспилотники, которые состоят на вооружении Азербайджана, принесли ему успех во время войны в Карабахе в минувшем году.

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