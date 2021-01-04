|
Доллар и евро дорожают на первых торгах в 2021 году
Источник материала: Хартия'97
Доллар и евро дорожают на первых торгах в 2021 году
Какие курсы валют выставили обменники.
Доллар на торгах 4 января на Белорусской валютно-фондовой бирже дорожает.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,17% — до 2,5834 рубля, евро вырос на 0,01% — до 3,1683 рубля, а российский рубль вырос на 0,44% — до 3,5024 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.29.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,656 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,605 рубля (БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в МТБанке, БСБ Банке, Paritetbank, Беларусбанке — 2,59 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,26 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,189 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank- 3,171 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие курсы валют выставили обменники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)