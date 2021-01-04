Источник материала: Хартия'97

На лекарства, продовольственные и детские товары подняли НДС 2 4.01.2021, 10:42

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Что будет с ценами?

С 1 января чиновники подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых товаров — лекарств, медицинских изделий, продовольственных и детских товаров. К новым партиям товаров будут применять уже обновленные ставки НДС. А до 1 февраля аптеки и торговля должны пересмотреть цены в розничной сети на остатки с учетом включения в них НДС по новым правилам. При этом должны подорожать, по всей видимости, не только зарубежные лекарства, но и отечественные, в которых используют импортированные компоненты, на их ввоз также повышают ставки НДС.

Может вырасти и стоимость платных анализов и обследований, так как изменения по налогу затронут и ввозимые в страну диагностические и лабораторные реагенты. Эти новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Tut.by посмотрел, на какие позиции из товаров повысили НДС, а на какие — нет, а также поинтересовался у министра финансов, почему решили ввести эти новшества.

Что будет с НДС на лекарства и медизделия

До 2021 года лекарства и медицинские изделия, в том числе протезно-ортопедические, которые ввозили в Беларусь, освобождались от НДС. А с этого года ставку налога для них установили на уровне 10%.

В списке позиций, на которые ранее при ввозе в страну действовал нулевой НДС, были в том числе активированный уголь, вата, вазелин, спиртовые настойки, пищевые продукты, жиры из печени рыбы, альбумины, дезинфицирующие средства, средства для гигиены полости рта и зубов, линзы и оправы для очков, растворы для хранения контактных линз, тальк.

Ранее нулевой НДС был также на компрессионные чулочно-носочные изделия, кварцевый песок, гипс, органические химические соединения, изделия медицинские из пластмасс, фармацевтическую продукцию.

Не нужно было раньше уплачивать НДС на аппараты для дистилляции, подъемники для обслуживания тяжелых больных, кресла-коляски, противопролежневые матрацы, ортопедические приспособления (включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов), микроскопы оптические сложные (включая приборы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования). Нулевой НДС также был на такую позицию, как приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии или стоматологии.

Список лекарств и медизделий, на которые не уплачивался НДС, большой.

Среди прочего поднимут НДС и на диагностические или лабораторные реагенты, сертифицированные эталонные материалы. То есть существует вероятность, что могут подорожать платные анализы, обследования.

Что будет со ставками НДС на сырье для лекарств и комплектующие для медизделий

В Министерстве по налогам и сборам поясняют, что с 1 января применяется ставка НДС в 20% при ввозе на территорию Беларуси:

- сырья и материалов для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);

- комплектующих изделий для производства лекарственных средств, медицинских изделий (в т. ч. протезно-ортопедических изделий);

- полуфабрикатов к лекарственным средствам, медицинским изделиям (в т. ч. протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые сырье и комплектующие.

Что говорят в Минфине насчет повышения НДС на лекарства

Министр финансов Юрий Селиверстов в комментарии пояснил, что ставки НДС на лекарства подняли «для их упорядочения в первую очередь с Российской Федерацией».

— С РФ теперь ставки по НДС на лекарства одинаковые. Ранее у нас были более льготные. Но по факту это не давало более низкой цены на лекарства на самом деле, — отметил глава Минфина. — Потому что в том числе отсутствовал контроль заявленной стоимости импортного лекарства, потому что платить при ввозе ничего не надо было — ни НДС, ни таможенные пошлины. Соответственно, и контроль за этой ценой был более «мягким», скажем так. Будет более корректный контроль в этом плане осуществляться.

На уточнение, что вопрос цен на лекарства касается большого числа людей, министр сказал: «Цены в аптеках проконтролируют соответствующие службы — Минздрав, МАРТ». По мнению министра, эти ведомства не допустят необоснованного роста цен.

Ранее Юрий Селиверстов отмечал: чтобы обеспечить стационары и льготников лекарствами, планируется увеличение выделенных сумм из госбюджета на эти цели.

Что будет с НДС на продовольственные и детские товары

С 1 января подняли НДС на продовольственные и детские товары, которые ввозятся в Беларусь, с 10% до 20%. При этом на некоторые товары, как детские, так и продовольствие, НДС по-прежнему будет на уровне 10%, их список есть в обновленном Налоговом кодексе. Из продовольственных товаров такая ставка теперь применяется к социально значимым. А из детских товаров ставка в 10%, как планировалось, будет на те, которые входят в состав потребительской корзины для семьи из четырех человек.

Какое продовольствие оставили под НДС в 10%, а какое — убрали

К примеру, из продовольствия ставка НДС в 10% среди прочего осталась на мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и молочную продукцию, рыбу (включая филе и другое мясо рыбы — живая, свежая, охлажденная, мороженая), репчатый лук, подсолнечное масло, томаты, рапсовое масло, готовые продукты из мяса (кроме деликатесных), хлеб, макароны. То есть на эти товары цены из-за НДС не вырастут, только если под влиянием других факторов (к примеру, повышение цен со стороны производителей или поставщиков). Но нужно учитывать, что государство устанавливает для социально значимых товаров «потолок» по росту стоимости.

В 2021 году в списке продовольственных товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не значатся такие позиции, как морские и другие водоросли, натуральный мед, маргарин, пекарные дрожжи, кондитерские изделия из сахара, готовая или консервированная рыба, отруби, маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи), готовые пищевые продукты для детей раннего возраста (расфасованные для розничной продажи), сорбит, продукты переработки овощей (фруктов, орехов или прочих частей растений), фруктоза химически чистая, безалкогольные напитки на основе березового сока (до 3 литров), негазированные безалкогольные напитки (до 3 литров, с массовой долей фруктового или ягодного сока не менее 10% или овощного сока не менее 40%). То есть эти и другие исключенные из перечня товары должны подорожать.

На какие детские товары оставили НДС в 10%, а на какие — нет

Из детских товаров НДС в 10%, к примеру, останется на детские пеленки и подгузники, школьные ранцы, портфели, рюкзаки, школьные дневники, тетради, некоторые куртки, костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны, куртки (включая лыжные), ветровки, водонепроницаемую обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы.

Но здесь хватает нюансов. К примеру, те же куртки и ветровки должны быть на рост до 176 сантиметров включительно, а обхват груди — до 84 сантиметров включительно. А по обуви такое требование: длина стельки по резиновой обуви — до 217 миллиметров включительно, по валяной — до 230 миллиметров включительно, по кожаной и прочим видам обуви — до 240 миллиметров включительно.

В 2021 году в списке детских товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не оказалось настольных и комнатных детских игр, детских санок, пластилина для лепки, пеналов, обложек для учебников, альбомов для рисования. Урезан также перечень детской одежды, сейчас в нем нет, к примеру, таких позиций, как головные уборы, перчатки, рукавицы, колготы, чулки, гольфы.

Посмотреть полный список продовольственных и детских товаров, на которые распространяется ставка НДС в 10%, можно на 118−120-й страницах обновленного Налогового кодекса.

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