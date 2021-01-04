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Внешний госдолг Беларуси побил исторический рекорд

04.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Внешний госдолг Беларуси побил исторический рекорд

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  • 4.01.2021, 10:26
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Внешний госдолг Беларуси побил исторический рекорд

Прежний максимум по этому показателю продержался всего месяц.

Сайт banki24.by рассказывает, что будет с госдолгом в 2021 году.

Информация по госдолгу в Беларуси поступает с месячной задержкой. На днях стали известны данные на 1 декабря. К этой дате внешний госдолг снова побил рекорд по величине за всю суверенную историю.

На 1 декабря внешний госдолг составил 18,151 млрд USD. Месяцем ранее внешние обязательства Беларуси достигали 18,121 млрд USD и это было прежним рекордом.

Уже сейчас можно говорить, что в 2021 год череда рекордов продолжится. 30 декабря Минфин Беларуси отчитался о поступлении на счета первого транша российского госкредита.

Деньги от россиян были перечислены в «деревянных», но в эквиваленте 500 млн USD. Следовательно, если ничего принципиально не поменяется, к первой отчетной дате 2021 года будет показан новый рекорд по внешнему госдолгу. Его точное значение Минфин опубликует к концу января.

Выдача второго транша госкредита РФ назначена на 2021 год. Ресурсы также планируются к получению эквиваленте 500 млн USD, но российскими рублями. Если в месяц поступления этих денег не будет крупных платежей по госдолгу, то январский рекорд почти наверняка не устоит.

Ранее banki24.by писали, что стратегией властей в наступившем году остается рефинансирование — то есть влезание в новые долги ради погашения старых. По планам Минфина, рефинансирование составит 975 млн USD, из которых 775 млн USD дадут внешние рынки, а 200 млн USD — внутренний.

Рефинансирование госдолга — это вынужденная стратегия, так как у Беларуси чрезвычайно жесткий график выплат по госдолгу относительно размеров экономики.

Который год подряд совокупные выплаты колеблются около 3 млрд USD и конца этому пока не видно. Экономический рост в РБ анемичный, госдолг почти целиком валютный, а регулярные девальвации сводят на нет потуги правительства «вырасти из госдолга».

Вот и в 2021 году общие выплаты по госдолгу составят около 3,1 млрд USD, из которых на погашение и обслуживание в валюте придется 3 млрд USD. Не исключено и увеличение данной суммы, поскольку обстоятельства могут измениться для властей худшим образом.

Внешний госдолг по сравнению с ВВП достиг 30,1%, что является максимальным значением с 1 января 2018 года. Внутренний госдолг добавил еще 6,1% от ВВП и в итоге общий госдолг составил 36,2%. Оценки властей на конец 2021-го предполагают рост госдолга до 38–40% ВВП.

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