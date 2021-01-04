Ситуация на границах с ЕС: очереди из фур снова растут

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Более 520 грузовиков ждут выезда в страны Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в понедельник.

Самым загруженным остается литовское направление. Так, в пункте пропуска "Бенякони" находятся более 190 машин. Свыше 120 стоит в пункте "Привалка" и 110 в "Каменном Логе".

Более 100 грузовиков ждут разрешение на выезд в Латвию.

В польском направлении движение свободно.

Напомним, что в воскресенье, 3 января, на территории Беларуси образовались очереди из фур , которые направлялись в страны ЕС. В общей сложности ожидало въезда в Евросоюз более 280 машин. При этом в канун Нового года очереди на границе были небольшими .

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