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Ситуация на границах с ЕС: очереди из фур снова растут

04.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Более 520 грузовиков ждут выезда в страны Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в понедельник.

© AFP 2020 / William Edwards
Как тысячи фур, в том числе из Беларуси, застряли на британской границе
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Самым загруженным остается литовское направление. Так, в пункте пропуска "Бенякони" находятся более 190 машин. Свыше 120 стоит в пункте "Привалка" и 110 в "Каменном Логе".

Более 100 грузовиков ждут разрешение на выезд в Латвию.

В польском направлении движение свободно.

Напомним, что в воскресенье, 3 января, на территории Беларуси образовались очереди из фур, которые направлялись в страны ЕС. В общей сложности ожидало въезда в Евросоюз более 280 машин. При этом в канун Нового года очереди на границе были небольшими.

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно самым загруженным остается литовское направление: в общей сложности выезда в страну ожидают свыше 420 машин.
 
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