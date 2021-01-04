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Ситуация на границах с ЕС: очереди из фур снова растут
04.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Более 520 грузовиков ждут выезда в страны Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в понедельник.
© AFP 2020 / William Edwards
Самым загруженным остается литовское направление. Так, в пункте пропуска "Бенякони" находятся более 190 машин. Свыше 120 стоит в пункте "Привалка" и 110 в "Каменном Логе".
Более 100 грузовиков ждут разрешение на выезд в Латвию.
В польском направлении движение свободно.
Напомним, что в воскресенье, 3 января, на территории Беларуси
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Традиционно самым загруженным остается литовское направление: в общей сложности выезда в страну ожидают свыше 420 машин.
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