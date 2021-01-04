|
EUObserver: КГБ Беларуси обсуждало убийство Шеремета и оппонентов режима в ФРГ
Источник материала: АФН
Лукашенко санкционировал политические убийства своих оппонентов в Германии в последние годы, а КГБ Беларуси обсуждало варианты покушения на журналиста Павла Шеремета, который был позже убит в Украине.
Об этом пишет EUObserver со ссылкой на аудио запись, предоставленную бывшим сотрудником «Алмаза» Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования.
На записи, сделанной в апреле 2012 года, на тот момент глава КГБ Беларуси Юрий Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками спецотряда «Алмаз» варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию.
Сообщается, что «президент ждёт этих чётких мероприятий», а методы «утопить, расстрелять» признаны неактуальными — стоит задача «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи».
Речь шла об убийстве Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.
Убийство Шеремета должно было стать сигналом для всех остальных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко санкционировал политические убийства своих оппонентов в Германии в последние годы, а КГБ Беларуси обсуждало варианты покушения на журналиста Павла...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)