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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД

04.01.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на МКАД. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД

ДТП произошло вечером 3 декабря в районе улицы Ландера. 42-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, совершил наезд на пешехода. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на МКАД

Личность мужчины устанавливается. Очевидцев происшествия просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту смертельной аварии на МКАД. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в программе...
 
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