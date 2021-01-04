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К Лукашенко пришел генпрокурор

04.01.2021 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня принимает с докладом генпрокурора Андрея Шведа.



Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого".

Напомним, Андрей Швед возглавил Генеральную прокуратуру осенью. Именно тогда, выступая перед прокурорами, Лукашенко потребовал наведения "жэстачайшага парадка", заявив, что "иногда не до законов".
 
 
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Лукашенко сегодня принимает с докладом генпрокурора Андрея Шведа.
 
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