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К Лукашенко пришел генпрокурор
Источник материала: Партизан
Лукашенко сегодня принимает с докладом генпрокурора Андрея Шведа.
Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого".
Напомним, Андрей Швед возглавил Генеральную прокуратуру осенью. Именно тогда, выступая перед прокурорами, Лукашенко потребовал наведения "жэстачайшага парадка", заявив, что "иногда не до законов".
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Лукашенко сегодня принимает с докладом генпрокурора Андрея Шведа.
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