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Министр образования рассказал, как изменятся зарплаты педагогических работников в 2021 году

04.01.2021 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам Игоря Карпенко, на данный момент педработники получают в среднем 75% от средней зарплаты по стране.





Министр образования Игорь Карпенко в программе «Неделя» на телеканале СТВрассказал о том, какая сейчас ситуация с зарплатами у педагогических работников, как их получки изменятся в 2021 году и какие дальнейшие планы относительно этого.

Сегодня заработная плата у педагогических работников порядка 75 % от средней заработной платы. Получка профессорско-преподавательского состава должна быть в размере 150% от средней по стране, сейчас же она составляет 120%.

В этом году педработников также ждут «зарплатные» изменения. По словам Игоря Карпенко, с 1 июня будет увеличен премиальный фонд: сейчас он 5%, а вырастет до 20%.

«Сегодня у правительства есть программа (по поручению президента она создана) планомерного повышения заработной платы всем категориям педагогических работников. К 2025 году средняя заработная плата педагогических работников должна быть не менее 100% средней заработной платы по стране», – добавил глава ведомства.

Напомним, это уже не первое заявление властей о том, что к 2025 году у педработников значительно вырастут зарплаты. Сначала заявлялось о том, что зарплаты вырастут вдвое к указанному году, теперь речь идет о 100% от средней заработной платы по стране.

Отметим, что средняя зарплата по стране по последним данным Белстата за ноябрь 2020 года составляет 1300,5 рубля, в образовании – 888,3 рубля.
 
 
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По словам Игоря Карпенко, на данный момент педработники получают в среднем 75% от средней зарплаты по стране.
 
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