В Минобразования обещали повысить зарплату педагогам

Источник материала: Ежедневник

Планомерное повышение зарплат педагогов предусмотрено программой правительства, заявил глава инобразования Игорь Карпенко.

В эфире телеканала СТВ министр рассказал, что с 1 июня 2021 года предусмотрено повышение премий педагогам. Повышение составит с 5 % до 20 %.

Он также отметил, что уже создана программа планомерного повышения заработной платы всем категориям педагогических работников.

Карпенко отметил, что в настоящее время зарплата педагогов составляет около 75 % от средней по стране, зарплата профессорско-преподавательского состава – около 120 %.

Программой правительства предусмотрено, что к 2025 году средняя зарплата педагогов должна достигнуть 100 % от средней по стране.