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В Минобразования обещали повысить зарплату педагогам
04.01.2021 11:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Планомерное повышение зарплат педагогов предусмотрено программой правительства, заявил глава инобразования Игорь Карпенко.
В эфире телеканала СТВ министр рассказал, что с 1 июня 2021 года предусмотрено повышение премий педагогам. Повышение составит с 5 % до 20 %.
Он также отметил, что уже создана программа планомерного повышения заработной платы всем категориям педагогических работников.
Карпенко отметил, что в настоящее время зарплата педагогов составляет около 75 % от средней по стране, зарплата профессорско-преподавательского состава – около 120 %.
Программой правительства предусмотрено, что к 2025 году средняя зарплата педагогов должна достигнуть 100 % от средней по стране.
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Планомерное повышение зарплат педагогов предусмотрено программой правительства, заявил глава инобразования Игорь Карпенко.
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